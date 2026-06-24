Лавров усомнился в «разрешении» Киеву ужесточить военные действия против РФ
Сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Украине ужесточить военные действия против России, вряд ли «отражают действительность». Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр напомнил, что данную информацию распространила «Киевская правда».
«Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», - указал он.
Ранее Лавров заявил, что у Москвы есть ощущение, что Вашингтон может снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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