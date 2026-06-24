Лавров усомнился в «разрешении» Киеву ужесточить военные действия против РФ

Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр напомнил, что данную информацию распространила «Киевская правда».

«Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», - указал он.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы есть ощущение, что Вашингтон может снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

