Лавров усомнился в «разрешении» Киеву ужесточить военные действия против РФ

Сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Украине ужесточить военные действия против России, вряд ли «отражают действительность». Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: Не хочу даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева

Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр напомнил, что данную информацию распространила «Киевская правда».

«Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», - указал он.

Ранее Лавров заявил, что у Москвы есть ощущение, что Вашингтон может снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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