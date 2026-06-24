В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

Ситуация на украинско-белорусской границе начинает обостряться. Как пишет RT, об этом заявил постоянный представитель РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

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На полях Петербургского международного юридического форума он указал, что пролёт украинских беспилотников на территорию России «становится практически ежедневной практикой».

Васильев добавил, что в ОДКБ внимательно следят за последними заявлениями Киева в отношении Минска.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Белоруссию отвести от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по гражданским объектам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: odkb-csto.org
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияУкраинаОДКБ

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