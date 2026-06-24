В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии
Ситуация на украинско-белорусской границе начинает обостряться. Как пишет RT, об этом заявил постоянный представитель РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
На полях Петербургского международного юридического форума он указал, что пролёт украинских беспилотников на территорию России «становится практически ежедневной практикой».
Васильев добавил, что в ОДКБ внимательно следят за последними заявлениями Киева в отношении Минска.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Белоруссию отвести от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по гражданским объектам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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