Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не разделяет подобных пессимистичных настроений. Пока только изучается влияние эксплуатации праворульных автомобилей на ситуацию на дорогах, а приведет ли это к конкретным ограничениям — неизвестно, объяснил он НСН.

«Никаких нормативных решений сейчас даже не рассматривается, их даже не готовят. По крайней мере при нынешнем руководстве Министерства внутренних дел никаких изменений с праворульными автомобилями не произойдет, я в этом убежден. Необходимо рассчитать риски, провести соответствующее исследования, и в ходе анализа выявить, есть какие-то дополнительные опасности у такого транспорта по отношению к обычным автомобилям с левым рулем, или выявить, что таких опасностей нет. Исследование никаких дальнейших выводов не предполагает, то есть не будет приниматься на его основании решение немедленно все запретить или немедленно всю страну на правый руль пересадить. Все прекрасно понимают, что правый руль — это история социальная, касающаяся миллионов россиян. И это уже далеко не только Дальний Восток и Сибирь, это и Центральная Россия, куда японские кей-кары приезжают тысячами каждый месяц, потому что это дешевая альтернатива тем китайским и отечественным автомобилям, которые сейчас представлены. Что касается будущего, а исследование нацелено на будущее, то это как говорится, "будем посмотреть". Сходу ничего сказать нельзя», — сказал Шапарин.

При этом он убежден, что исследования вряд ли покажут, что передвижение на праворульных автомобилях менее безопасно, чем на леворульных.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев опровергал слухи о том, что в России готовится запрет праворульных автомобилей, уточняет «Радиоточка НСН».

