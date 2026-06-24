Запрет и штрафы? Какое будущее у праворульных автомобилей в России
Ведомства готовят платформу для ограничения использования праворульных автомобилей и штрафов за езду на них, заявил в эфире НСН Константин Крохмаль.
Ведомства пытаются найти зацепки для запрета эксплуатации праворульных автомобилей, чтобы собирать с граждан штрафы за езду на них, уверен руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Такое мнение он выразил в беседе с НСН.
Минтранс совместно с МВД и Минпромторгом в ближайшие полтора года будут оценивать «риски эксплуатации праворульных автомобилей», передает транспортное ведомство. Проводится межведомственный комплексный анализ, входящий в план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Отчитаться о результатах исследования специалистам необходимо до 2028 года. По итогам доклада ведомства планируют сформировать предложения по повышению безопасности на дорогах. Крохмаль уверен, что цель этой меры заключается в том, чтобы обосновать запрет использования праворульного транспорта и введение штрафов.
«Если пройдет инициатива Минтранса, с 2028 года будет полный запрет таких автомобилей на территории России со всеми вытекающими последствиями, или будут вводить штрафы за езду на праворульном автомобиле. Это, я считаю, абсолютно недопустимо, так как полностью дезавуирует всю систему автомобильного транспорта в РФ. Это делать нельзя, так как 40% машин из половины регионов России — праворульные. Нужно не запрещать, а полностью легализовать их на территории страны. Убрать все санкции, вводить специальные льготы для праворульных, потому что это автомобили, которые покупаются гражданами не из-за того, что хотят шикануть, а из-за того, что это дешевле, иногда качественнее и удобнее. Цель Минтранса — "закрутить гайки" и после этого вводить жесточайшие санкции и штрафы для пополнения бюджета. Посмотрите на Китай, там это вообще не проблема. Как тебе нравится, так ты и езди, главное, правила не нарушать. А на чем ты сидишь, хоть на табуретке с фарами, это абсолютно не должно никого волновать», — поделился мнением автоэксперт.
Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не разделяет подобных пессимистичных настроений. Пока только изучается влияние эксплуатации праворульных автомобилей на ситуацию на дорогах, а приведет ли это к конкретным ограничениям — неизвестно, объяснил он НСН.
«Никаких нормативных решений сейчас даже не рассматривается, их даже не готовят. По крайней мере при нынешнем руководстве Министерства внутренних дел никаких изменений с праворульными автомобилями не произойдет, я в этом убежден. Необходимо рассчитать риски, провести соответствующее исследования, и в ходе анализа выявить, есть какие-то дополнительные опасности у такого транспорта по отношению к обычным автомобилям с левым рулем, или выявить, что таких опасностей нет. Исследование никаких дальнейших выводов не предполагает, то есть не будет приниматься на его основании решение немедленно все запретить или немедленно всю страну на правый руль пересадить. Все прекрасно понимают, что правый руль — это история социальная, касающаяся миллионов россиян. И это уже далеко не только Дальний Восток и Сибирь, это и Центральная Россия, куда японские кей-кары приезжают тысячами каждый месяц, потому что это дешевая альтернатива тем китайским и отечественным автомобилям, которые сейчас представлены. Что касается будущего, а исследование нацелено на будущее, то это как говорится, "будем посмотреть". Сходу ничего сказать нельзя», — сказал Шапарин.
При этом он убежден, что исследования вряд ли покажут, что передвижение на праворульных автомобилях менее безопасно, чем на леворульных.
Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев опровергал слухи о том, что в России готовится запрет праворульных автомобилей, уточняет «Радиоточка НСН».
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