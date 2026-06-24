Лавров: США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков»
США желают выкупить европейскую часть «Северных потоков». Как сообщает ТАСС, об этом на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Соединённые Штаты хотят восстановить газопроводы «и взять под свой контроль».
Министр отметил, что кроме российского газа закачивать в «Северные потоки» ничего нельзя. Это означает, что американцы будут перепродавать газ из РФ «с хорошей наценкой».
«По крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть», - указал Лавров.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что «Газпром» может продать 49% акций американским компаниям, чтобы возобновить поставки газа по «Северному потоку».
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