Лавров: США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков»

США желают выкупить европейскую часть «Северных потоков». Как сообщает ТАСС, об этом на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, Соединённые Штаты хотят восстановить газопроводы «и взять под свой контроль».

Министр отметил, что кроме российского газа закачивать в «Северные потоки» ничего нельзя. Это означает, что американцы будут перепродавать газ из РФ «с хорошей наценкой».

«По крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть», - указал Лавров.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что «Газпром» может продать 49% акций американским компаниям, чтобы возобновить поставки газа по «Северному потоку».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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