Лавров заявил, что Москва готова выслушать Уиткоффа и Кушнера

По его словам, в Москве хотят понять позицию Вашингтона после прошедшего в Эвиане саммита «Большой семёрки» (G7).

«Нам американцы пока не рассказывали... как они видят результаты этого саммита, какова будет их дальнейшая линия... Конечно, послушаем», - сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не доводили Кремля детали беседы Уиткоффа и Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».