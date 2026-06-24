Лавров заявил, что Москва готова выслушать Уиткоффа и Кушнера

Очередной визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обсуждается. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, в Москве хотят понять позицию Вашингтона после прошедшего в Эвиане саммита «Большой семёрки» (G7).

«Нам американцы пока не рассказывали... как они видят результаты этого саммита, какова будет их дальнейшая линия... Конечно, послушаем», - сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не доводили Кремля детали беседы Уиткоффа и Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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