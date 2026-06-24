Лавров заявил, что Москва готова выслушать Уиткоффа и Кушнера
Очередной визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обсуждается. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, в Москве хотят понять позицию Вашингтона после прошедшего в Эвиане саммита «Большой семёрки» (G7).
«Нам американцы пока не рассказывали... как они видят результаты этого саммита, какова будет их дальнейшая линия... Конечно, послушаем», - сказал министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не доводили Кремля детали беседы Уиткоффа и Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без Богомолова и МХТ: Кирилл Крок объяснил метаморфозы «Золотой Маски»
- «Позиция страуса»: Ограничение передачи данных о судах РФ не спасет от терроризма
- Лавров заявил, что Москва готова выслушать Уиткоффа и Кушнера
- В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии
- Лавров усомнился в «разрешении» Киеву ужесточить военные действия против РФ
- Запрет и штрафы? Какое будущее у праворульных автомобилей в России
- Памфилова: Электронно проголосовать смогут более 48 млн избирателей
- КПРФ выступила резко против электронного голосования на выборах в Госдуму
- Госдума отложила снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС
- Трамп заявил, что Иран у него «на крючке»