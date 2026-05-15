ГАМЛЕТ-КОСМОНАВТ: РОЛИКИ И ХОЛОДИЛЬНИК

В конце июня 2025 года худрук МХТ Константин Хабенский сообщил, что Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке от режиссера Андрея Гончарова. Эта новость вызвала ажиотаж. В конце марта поступившие в продажу билеты на четыре премьерных показа смели за один день. По данным СМИ, стоимость билетов у перекупщиков достигала 200 тысяч рублей. На сайте МХТ билетов на майские и июньские показы «Гамлета» нет. Ну а 14 мая состоялась официальная премьера спектакля, которая вызвала противоречивые мнения.

Для сторонников «чистоты» постановок классики увиденное стало шоком. Гамлет Борисова похож на космонавта: он носит костюм из фольги, катается на роликах, играет в настольный теннис и дартс, дергает головой и просит грудь у матери. Офелия (Софья Шидловская) – рокерша, сующая голову в контейнер с водой, Клавдий (Андрей Максимов) ходит по сцене в желтой куртке, Гертруда (Аня Чиповская) ест бананы. Шекспировские персонажи произносят заклятия из «Гарри Поттера», а по центру сцены возвышается советский холодильник. Хейтеры спектакля сошлись во мнении, что в нем «минимум смысла и максимум хайпа».

При этом те, кому спектакль понравился, отмечают, что Борисов свою роль сыграл хорошо, показав при этом еще и отличную физическую форму, наматывая по сцене круги на роликах. Что касается содержания спектакля, здесь вопросы не к актерам, а к режиссеру. Зал проводил участников премьеры «Гамлета» аплодисментами, а Борисов даже попытался водрузить на голову горшок с цветами, как корону.

В МХТ отмечают, что это уже третья постановка в его стенах истории о принце датском, ну а СМИ уже назвали «Гамлет» второй «золотой антилопой» театра вслед за спектаклем «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе, билеты на который также сметали и перепродавали по астрономическим ценам.