Ролики, фольга и хайп: Чем шокировала зрителей премьера «Гамлета» с Борисовым
Театралов впечатлила актерская и физическая форма Юры Борисова, ну а СМИ уже назвали спектакль новой «золотой антилопой» МХТ.
Москва дождалась официальной премьеры в МХТ имени Чехова спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли, о котором не говорил только ленивый. Билеты на постановку, призванную открыть театральное лицо звезды оскароносной «Аноры», давно смели, при этом сам спектакль удивил ультрасовременной трактовкой Шекспира.
ГАМЛЕТ-КОСМОНАВТ: РОЛИКИ И ХОЛОДИЛЬНИК
В конце июня 2025 года худрук МХТ Константин Хабенский сообщил, что Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке от режиссера Андрея Гончарова. Эта новость вызвала ажиотаж. В конце марта поступившие в продажу билеты на четыре премьерных показа смели за один день. По данным СМИ, стоимость билетов у перекупщиков достигала 200 тысяч рублей. На сайте МХТ билетов на майские и июньские показы «Гамлета» нет. Ну а 14 мая состоялась официальная премьера спектакля, которая вызвала противоречивые мнения.
Для сторонников «чистоты» постановок классики увиденное стало шоком. Гамлет Борисова похож на космонавта: он носит костюм из фольги, катается на роликах, играет в настольный теннис и дартс, дергает головой и просит грудь у матери. Офелия (Софья Шидловская) – рокерша, сующая голову в контейнер с водой, Клавдий (Андрей Максимов) ходит по сцене в желтой куртке, Гертруда (Аня Чиповская) ест бананы. Шекспировские персонажи произносят заклятия из «Гарри Поттера», а по центру сцены возвышается советский холодильник. Хейтеры спектакля сошлись во мнении, что в нем «минимум смысла и максимум хайпа».
При этом те, кому спектакль понравился, отмечают, что Борисов свою роль сыграл хорошо, показав при этом еще и отличную физическую форму, наматывая по сцене круги на роликах. Что касается содержания спектакля, здесь вопросы не к актерам, а к режиссеру. Зал проводил участников премьеры «Гамлета» аплодисментами, а Борисов даже попытался водрузить на голову горшок с цветами, как корону.
В МХТ отмечают, что это уже третья постановка в его стенах истории о принце датском, ну а СМИ уже назвали «Гамлет» второй «золотой антилопой» театра вслед за спектаклем «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе, билеты на который также сметали и перепродавали по астрономическим ценам.
ОТ ВЫСОЦКОГО ДО БОРИСОВА
Театральный критик Ольга Галахова говорила НСН, что «Гамлет» стал режиссерским спектаклем, а театральное мастерство Борисова пока остается загадкой для экспертов.
«Обращение к «Гамлету» третий раз за 100 лет, это нечасто. Однако не уверена, что антрепризным способом эту пьесу возможно вскрыть. Юрия Борисова как театрального актера я не знаю, для меня пока вопрос. Всё зависит от режиссера, от его видения пьесы. Например, у Юрия Любимова в Театре на Таганке в роли Гамлета выходил Владимир Высоцкий как человек 60-х годов XX века. Он давал понять, что это наш современник, что Гамлет не где-то там, далеко, а среди нас. Юрий Бутусов - тоже выдающийся режиссер со своим видением. Его «Гамлет» - это тоже был интересный взгляд режиссера и актеров. Чрезвычайно важен аспект открытия текста, возможность повернуть его к сегодняшнему зрителю. Это не означает упрощение текста, но его надо сделать живым и современным», - отметила критик.
Со своей стороны, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский назвал в беседе с НСН Борисова «одним из лучших» актеров.
«Кстати, МХТ имени Чехова — очень успешный театр, по крайней мере, с финансовой точки зрения. В самом деле, театр с пустыми залами — это нечто противоестественное. Однако отмечу, что, помимо финансовых показателей, важны еще и художественные. И прекрасно, когда одно сочетается с другим», — добавил Заславский.
В марте 2025 года фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова, Марка Эйдельштейна и Алексея Серебрякова получил пять премий «Оскар». Борисов выдвигался на эту кинопремию в номинации Лучшая мужская роль второго плана, однако этот «Оскар» достался Кирану Калкину.
В 2024 году развернулись споры после выхода на экран фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где великий поэт, которого играет Борисов, читает рэп. На днях стало известно о выдвижении актера на премию ТЭФИ за роль в сериале «Хроники русской революции». Кроме того, сообщается, что он задействован в ряде голливудских проектов.
