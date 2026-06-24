Сеть «ВкусВилл» объявила о закрытии своих магазинов в Казахстане
Все четыре розничных магазина сети «ВкусВилл» в Казахстане будут закрыты с 9 августа. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для дальнейшего масштабирования сети был необходим локальный ассортимент, однако обеспечить его в полном объеме при сохранении технологических стандартов и требований не удалось.
В компанини указали, что присутствие в республике будет сохранено посредством работы «через партнёрство с локальными ритейлерами и маркетплейсами».
«Товары сети останутся доступны в Казахстане на маркетплейсах Ozon и Wildberries... в ближайшее время начнутся поставки продукции в магазин «Доковил» в Караганде», - говорится в сообщении.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что тенденция по закрытию нерентабельных точек есть у всех ретейлеров.
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