Москва-Берлин: Следующая остановка — Berlin Music Video Awards

Яна Остапец, студентка 2 курса профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, выступающая под ником Leo Darsh, попала в отбор одного из самых авторитетных фестивалей музыкальных клипов в Европе — Berlin Music Video Awards 2026.



Её работа - клип «Curiosity Killed the Cats» по вселенной Monster High - вошла в Silver Selection фестиваля и была показана в Берлине 12 июня в одной программе с клипами BTS, Don Toliver, Doja Cat и Katseye.



О чём клип? Две кошки-оборотни - Мяулодия и Пурсефона - сбегают из тюрьмы через портал в человеческий мир, устраивают там настоящий хаос и веселятся на вечеринке. Но спецназ не дремлет - финал предсказуемо драматичный. Всё это снято под кавер Like A G6 от Ayesha Erotica. Режиссёр клипа - Эвелина Гирич, оператор - Антон Березиков.



Высшая оценка молодого продюсера Яны Остапец на защите проектов УвАВИ подтвердила образовательный стандарт ВШЭ в аудиовизуальной индустрии. Ну а Berlin Music Video Awards славен тем, что существует с 2013 года и оценивает только качество работы - без скидок на громкое имя или бюджет. В разные годы здесь показывали клипы The Weeknd, Lana Del Rey, Басты и других артистов мирового уровня. Так что попасть в отбор - уже серьёзный индустриальный след молодого продюсера.

