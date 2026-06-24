Убыточный полет: Как авиакомпании решат проблему дефицита топлива
В условиях грядущего пика туристического сезона на фоне роста цен на авиатопливо ряд компаний начнут перевозить пассажиров себе в убыток, сказал НСН Роман Гусаров.
Южные российские регионы сегодня действительно испытывают сложности с авиатопливом, однако говорить о его нехватке пока рано — куда сильнее бьет по авиакомпаниям рост цен из-за сложной логистики. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
️Базирующаяся в ростовском аэропорту «Платов» авиакомпания «Азимут» заявила об острой нехватке авиационного керосина на отечественном рынке, сообщило издание «Коммерсантъ». Авиаперевозчик обратился к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с требованием добиться срочного вмешательства министерства энергетики на фоне роста цен на топливо более чем на 17% с начала июня и сокращения поставок примерно на треть от согласованных объемов. По словам Гусарова, топлива пока хватает — авиакомпания тревожится из-за роста цен на керосин в связи с логистическими сложностями.
«Еще пару недель назад мы наблюдали довольно стабильную ситуацию на рынке авиатоплива, но за две недели многое изменилось. К сожалению, многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили поставки. Наиболее острая ситуация складывается сейчас на юге России, мы видим это с различными видами топлива: не хватает и дизельного топлива, и бензина, и керосина. Так уж сформирована наша структура топливообеспечения еще с советских времен, что есть определенные региональные НПЗ, которые производят топливо в достаточном количестве для своего региона. В случае проблем с НПЗ надо организовывать поставки топлива из других регионов, а это трудности с логистикой. Это и приводит к подорожанию топлива — значительно увеличивается стоимость доставки», — сказал Гусаров.
Собеседник НСН добавил, что рост стоимости топлива заставит ряд авиакомпаний перевозить пассажиров себе в убыток.
«Не скажу, что на рынке какая-то космическая динамика, пока не наблюдается того, что происходит в Европе или в Юго-Восточной Азии. Но даже 10-20% — это серьезное подорожание с учетом того, что авиатопливо занимает значительную долю в стоимости авиабилета, — 25-30% и даже больше. Соответственно, подорожание топлива на 10-20% значительно поднимает стоимость всей перевозки. При этом билеты уже проданы, люди выкупают их на летний сезон заблаговременно, сейчас уже остались только самые дорогие билеты на лето. Значит, то подорожание, которое сейчас происходит, просто ляжет на плечи авиакомпаний, может так получиться, что где-то они начнут летать себе в убыток, проданные билеты попросту не перекроют себестоимость авиаперевозки. Поэтому авиакомпании и начинают бить тревогу, тем более если мы говорим о такой региональной авиакомпании, как “Азимут”, которая не является премиум-перевозчиком», — подчеркнул эксперт.
Гусаров указал на то, что ситуация вряд ли изменится к лучшему до грядущей осени, учитывая наступающий пик туристического сезона.
«Все иностранные авиакомпании, которые летают в Россию, конечно же, заправляются у нас и будут заправляться. Повторюсь, говорить о том, что топлива не хватает, пока нельзя. Топливо есть, просто оно дороже из-за того, что его приходится везти из других регионов, что неприятно, особенно в разгар туристического сезона, пик которого приходится на июль-август. С учетом прогнозов правительства, Минобороны, аналитиков, как минимум до осени будет тяжко. Потребление топлива сейчас в несколько раз выше, чем зимой. Понятно, что планирование в авиакомпаниях происходит на большую глубину, допустим, на полгода вперед. Надо учитывать то, что в хранилищах в аэропортах также находится некий запас топлива. Однако, если сейчас идет недопоставка, то через месяц может оказаться, что топлива уже не хватает. Поэтому авиакомпании заблаговременно начинают бить тревогу», — заявил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что иностранные авиаперевозчики увеличили объемы заправки топливом в российских аэропортах. Такое решение компании принимают для сокращения расходов на фоне роста цен на горюче-смазочные материалы на международном рынке.
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