«Еще пару недель назад мы наблюдали довольно стабильную ситуацию на рынке авиатоплива, но за две недели многое изменилось. К сожалению, многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили поставки. Наиболее острая ситуация складывается сейчас на юге России, мы видим это с различными видами топлива: не хватает и дизельного топлива, и бензина, и керосина. Так уж сформирована наша структура топливообеспечения еще с советских времен, что есть определенные региональные НПЗ, которые производят топливо в достаточном количестве для своего региона. В случае проблем с НПЗ надо организовывать поставки топлива из других регионов, а это трудности с логистикой. Это и приводит к подорожанию топлива — значительно увеличивается стоимость доставки», — сказал Гусаров.

Собеседник НСН добавил, что рост стоимости топлива заставит ряд авиакомпаний перевозить пассажиров себе в убыток.

«Не скажу, что на рынке какая-то космическая динамика, пока не наблюдается того, что происходит в Европе или в Юго-Восточной Азии. Но даже 10-20% — это серьезное подорожание с учетом того, что авиатопливо занимает значительную долю в стоимости авиабилета, — 25-30% и даже больше. Соответственно, подорожание топлива на 10-20% значительно поднимает стоимость всей перевозки. При этом билеты уже проданы, люди выкупают их на летний сезон заблаговременно, сейчас уже остались только самые дорогие билеты на лето. Значит, то подорожание, которое сейчас происходит, просто ляжет на плечи авиакомпаний, может так получиться, что где-то они начнут летать себе в убыток, проданные билеты попросту не перекроют себестоимость авиаперевозки. Поэтому авиакомпании и начинают бить тревогу, тем более если мы говорим о такой региональной авиакомпании, как “Азимут”, которая не является премиум-перевозчиком», — подчеркнул эксперт.