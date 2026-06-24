Пресечь атаки на военный и торговый флот России можно только уничтожением объектов, с которых пытались захватить судно, и ударом по месту, откуда они отплыли или вылетели. Об этом НСН рассказал военный журналист, капитан первого ранга Василий Фатигаров.

Российские власти ограничат доступ Международной морской организации (IMO) к данным о дистанционном опознавании судов через системы AIS (позволяет обмениваться данными о местоположении и курсе судов в режиме реального времени), LRIT (система опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии) и обязательные системы судовых сообщений. Таким образом хотят защитить торговый флот от шпионажа и атак. Фатигаров заявил, что это позиция «страуса».

«Конечно, можно попытаться что-то ограничить, но информация о том, куда суда идут, чем они загружаются, в чьих интересах работают, у противника будет всегда. Если бьют по нашим судам или работающим в интересах РФ, то это терроризм, по международному морскому праву – это недопустимо. Защититься от этих вещей можно только однозначной сильной реакцией государства. То есть, если есть попытка захватить с вертолета судно под флагом России, то вертолет сбивается, и той стране объясняется, что если вы попробуете еще раз, то мы уничтожим место, откуда он взлетел. Примерно, как поступает Иран. И неважно, если украинский беспилотник взлетел с базы в Ливии. А если мы будем пытаться спрятаться, то это стратегия страуса», - рассказал он.