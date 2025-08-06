Продюсерская компания «Марс Медиа» приобрела права на создание адаптации полнометражного фильма режиссера Скотта Манна «Вышка», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на основателя компании, продюсера Рубена Дишдишяна. Он подчеркнул, что оригинальная версия собрала $18 миллионов при бюджете в $3 миллиона, что является «впечатляющим результатом». Альперина допустила, что ставка продюсеров на проект оправдана.

«У нас жанр триллера довольно неплохо себя чувствует. "Вышка" все-таки выбивается из общего ряда триллеров, но в целом фильмов в подобном жанре достаточно снимают. Например, "Централ Партнершип" в ближайшее время выпустят фильм "Вниз". Это наш российский триллер, который будет не менее захватывающим, щекочет нервы только так. Думаю, в случае с "Вышкой" ставка абсолютно оправдана. Существует несколько видов адаптации: иногда покупают лицензию или формат в случае шоу. Однако мало кто признается, что реально делает адаптацию. Иногда просто заимствуют идею и ходы. Раньше адаптаций было больше, чем сегодня. Видимо, это связано с тем, что с нами охотно сотрудничали, давали лицензии и форматы», - заявила она.