С 28 мая на большие экраны выходит экшн-триллер «Пропасть», в котором помимо Стойилкович в главных ролях предстанут Степан Белозеров и Марк Эйдельштейн. По сюжету счастливые молодожены Даша и Саша решают, что началом их новой жизни станет прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом оказывается Артем, бывший Даши. Когда самолет терпит крушение, герои выживают, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди лесных пожаров. Стойилкович отметила, что эти съемки дались непросто.

«Мы прыгали по-настоящему, 10 часов висели в парашютной системе, все тело затекало. Это было очень сложно. Мы все время были на предельном существовании, но эта предельность и экстремальность очень помогла дать настоящие эмоции. У меня шрамы по всему телу после съемок, но ничего. Мне запомнилась работа с Алексеем Ионовым. Это дебютант, который является абсолютно роскошным режиссером. Также в этом проекте были очень хорошие партнеры. В целом нам было весело, мы чувствовали, что мы – семья», - рассказала актриса.

Как добавила собеседница НСН, встреча с бывшим, с которой сталкивается ее героиня, придает сюжету особую остроту.

«Мне кажется, это вполне реально, такое бывает. Бывшие будто специально появляются в такой момент, когда они уже вообще не нужны. Они приходят триггернуть, жизнь делает маячок, чтобы спросить у тебя: "Справился ли ты, пережил ли все до конца. Честен ли ты? Идешь ли ты с полной уверенностью, что это то, что надо". Мне кажется, это классный момент. У меня в жизни так происходило, а в фильме это дает некую остроту восприятия», - отметила Стойилкович.

Ранее аналитика онлайн-кинотеатра «КИОН» показала, что триллер является самым популярным жанром фильмов и сериалов у жителей российских регионов оказался триллер. При этом втоп-10 регионов, в которых живут самые активные любители современного кино, вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область и Челябинская область, напоминает «Радиоточка НСН».

