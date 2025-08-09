«Беседа по душам»: Бурляев раскрыл детали фильма о Никите Михалкове

Накануне Николай Бурляев презентовал новую книгу «Близнецы» и документальный фильм «Никита» о российском режиссере Никите Михалкове. Картина представляет из себя смесь двух интервью знаменитого артиста, между которыми прошло 16 лет. В этом фильме Михалков отвечает на вопрос, что является главной темой его жизни и творчества. Бурляев рассказал, как работал над лентой.

«К этому фильму шла подготовка 66 лет, с момента нашего знакомства с Никитой Сергеевичем в 1959 году. Но практическое воплощение этого фильма произошло в течение последних двух лет. Прежде я написал повесть "Никита" и отправил ее почитать Никите Сергеевичу до того, как отдавать в печать. Прочитав, он мне ответил: "Все правда, Коля, только кому это будет интересно, кроме нас с тобой и еще двух-трех людей?". Я думаю, что он ошибается, поскольку и повесть, и фильм охватывают 66 лет жизни. Наших отношений, переломов судеб: и наших, и нашей Родины, и мировой истории, в которой мой герой принимал и принимает участие», - поделился он.