Курская чиновница заявила, что мужчины должны были сами защищать дома от ВСУ
Советница губернатора Курской области Виктория Пенькова прокомментировала жалобы жителей приграничных территорий, которые вынуждены одновременно выплачивать кредиты за разрушенное жилье и арендовать новое, сообщает «Вечерняя Москва».
Чиновница заявила, что мужчины в таких ситуациях «должны были сами защищать свои дома» от ВСУ. Это заявление вызвало волну критики среди местных жителей.
На просьбу журналистов пояснить свою позицию Пенькова отказалась давать дополнительные комментарии, отметив, что фраза была «вырвана из контекста». При этом она добавила, что не видит в своих словах ничего предосудительного, так как защита дома и семьи — это долг мужчин, сообщает издание «Подъем».
До этого глава региона Александр Хинштейн заявил, что в Курской области программа ежемесячных выплат для эвакуированных жителей выполнила свою задачу и уступает место долгосрочным программам развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
