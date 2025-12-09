Курская чиновница заявила, что мужчины должны были сами защищать дома от ВСУ

Чиновница заявила, что мужчины в таких ситуациях «должны были сами защищать свои дома» от ВСУ. Это заявление вызвало волну критики среди местных жителей.

На просьбу журналистов пояснить свою позицию Пенькова отказалась давать дополнительные комментарии, отметив, что фраза была «вырвана из контекста». При этом она добавила, что не видит в своих словах ничего предосудительного, так как защита дома и семьи — это долг мужчин, сообщает издание «Подъем».

До этого глава региона Александр Хинштейн заявил, что в Курской области программа ежемесячных выплат для эвакуированных жителей выполнила свою задачу и уступает место долгосрочным программам развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

