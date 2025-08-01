«Высказывание классика российского кино примечательно во всех отношениях. Во-первых, никто не заставляет снимать фильмы на политические темы и отправлять такие фильмы на "Оскар", это выбор авторов, а потом и российского комитета. Почему бы не поговорить на великое множество тем, которые существуют на Земле? Во-вторых, классик заранее претендует на победу, на меньшее он не согласен. Но фильмы снимают для зрителей, а не для победы на каком-то конкурсе», - пояснил режиссер.

Вместе с тем он напомнил Михалкову о содержании фильма «Утомленные солнцем», за который тот получил «Оскар».

«Классик и сам любил поругивать собственную историю. Он, собственно, и был отмечен "Оскаром" за критику собственной страны. Видимо, всё уже смешалось в памяти - столько снято, столько пережито», - заключил собеседник НСН.

Никита Михалков, являющийся инициатором создания Евразийской академии кинематографических искусств, ранее рассказал НСН о кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую будет вручать эта организация. Он подчеркнул, что у новой премии нет задачи заменить «Оскар».

В 2022, 2023 и 2024 года Россия не выдвигала фильмы на премию «Оскар». Фильм Михалкова «Утомленные солнцем», главные роли в котором сыграли сам режиссер и Олег Меньшиков, получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а также Гран-при Каннского фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».