«Сам любил поругивать»: Войтинский поспорил с Михалковым об «Оскаре»
Михалкова в свое время отметили «Оскаром» за критику собственной страны, сказал в эфире НСН Войтинский, предложив отправить киноакадемикам фильм, в котором не затрагивается политика.
Кинорежиссер Александр Войтинский в интервью НСН не согласился с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым, призвавшим вновь не выдвигать российские фильмы на премию «Оскар».
По мнению Михалкова, российский фильм может претендовать сегодня на «Оскар», если в нем будет критика своей страны. Кроме того, знаменитый режиссер считает, что нет смысла выдвигать фильм, если нет гарантий его победы. Войтинский оспорил эти тезисы мэтра.
«Высказывание классика российского кино примечательно во всех отношениях. Во-первых, никто не заставляет снимать фильмы на политические темы и отправлять такие фильмы на "Оскар", это выбор авторов, а потом и российского комитета. Почему бы не поговорить на великое множество тем, которые существуют на Земле? Во-вторых, классик заранее претендует на победу, на меньшее он не согласен. Но фильмы снимают для зрителей, а не для победы на каком-то конкурсе», - пояснил режиссер.
Вместе с тем он напомнил Михалкову о содержании фильма «Утомленные солнцем», за который тот получил «Оскар».
«Классик и сам любил поругивать собственную историю. Он, собственно, и был отмечен "Оскаром" за критику собственной страны. Видимо, всё уже смешалось в памяти - столько снято, столько пережито», - заключил собеседник НСН.
Никита Михалков, являющийся инициатором создания Евразийской академии кинематографических искусств, ранее рассказал НСН о кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую будет вручать эта организация. Он подчеркнул, что у новой премии нет задачи заменить «Оскар».
В 2022, 2023 и 2024 года Россия не выдвигала фильмы на премию «Оскар». Фильм Михалкова «Утомленные солнцем», главные роли в котором сыграли сам режиссер и Олег Меньшиков, получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а также Гран-при Каннского фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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