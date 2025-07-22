В Госдуме процитировали Достоевского в контексте возможного запрета сатанизма
Бог сражается с дьяволом всегда, а поле битвы — сердца людей, поэтому Госдума поддержит запрет сатанизма, заявил НСН Николай Бурляев.
Все опасные и деструктивные движения в России должны быть искоренены, но их перечень необходимо четко определить. Это является частью борьбы с дьяволом, рассказал народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев в разговоре с НСН.
Верховный суд 22 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании экстремистским и запрете на территории России «международного движения сатанизма». Ранее с подобным требованием выступали некоторые депутаты Госдумы, общественные деятели и священники. Признание «движения сатанизма» экстремистским затронет и продавцов ритуальной атрибутики, и некоторых рок-музыкантов, произведения которых уберут с онлайн-площадок, пишут «Известия». Эксперты опасаются, что решение затронет также всех экстрасенсов, эзотериков и прочих поставщиков мистических услуг. Депутат уверен, что это правильная инициатива.
«Сейчас в Госдуме разрабатывается законопроект о противодействии сатанизму и другим деструктивным проявлениям в нашем обществе. Необходимо четко определить, что нужно считать угрозой для безопасности и сохранения традиционных ценностей. На данный момент мы вырабатываем подходы и анализируем все опасные движения, которые действуют абсолютно свободно в нашей стране. Как говорил русский писатель Федор Достоевский, опираясь на святоотеческие трактовки, дьявол борется с Богом, а поле битвы — сердца людей. Мы уже приняли закон о противодействии ЛГБТ (движение запрещено на территории России и признано террористическим и экстремистским. - Прим. НСН), приравнивая его к терроризму, но искоренять нужно все, что вредит нашей стране, человеческой душе и традиционным конфессиям», — заключил собеседник НСН.
Ранее юрист Антон Ивлев назвал НСН варианты регулирования деятельности экстрасенсов.
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