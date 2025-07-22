Все опасные и деструктивные движения в России должны быть искоренены, но их перечень необходимо четко определить. Это является частью борьбы с дьяволом, рассказал народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев в разговоре с НСН.

Верховный суд 22 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании экстремистским и запрете на территории России «международного движения сатанизма». Ранее с подобным требованием выступали некоторые депутаты Госдумы, общественные деятели и священники. Признание «движения сатанизма» экстремистским затронет и продавцов ритуальной атрибутики, и некоторых рок-музыкантов, произведения которых уберут с онлайн-площадок, пишут «Известия». Эксперты опасаются, что решение затронет также всех экстрасенсов, эзотериков и прочих поставщиков мистических услуг. Депутат уверен, что это правильная инициатива.