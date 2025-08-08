Как добавил собеседник НСН, молодые актеры сталкиваются с повышенной конкуренцией, потому пытаются использовать разные способы, чтобы привлечь внимание режиссеров. Однако, по словам Соснина, лучше всего действовать через актерские агентства.

«Конкуренция очень велика, мне постоянно приходят сообщения с портфолио, с актерскими визитками. Много действительно классных, талантливых актеров, которым просто очень сложно пробиться. Особенно это касается актеров из регионов. Они талантливые, яркие, у них уникальные лица, но очень сложно пробиться на большую съемочную площадку. Потому они стучатся во все двери, кидают свое портфолио в различные мессенджеры. Актерам сложно в современном мире. Нужно приложить огромное количество сил, чтобы попасть на экран. Важно найти хорошего актерского агента или агентство, чтобы помогли с актерскими визитками, оформлением портфолио, выстраиванием коммуникации с режиссерами, продюсерами и так далее. Наша студия, например, всегда старается общаться только через актерских агентов и подбирать актеров через них», - подчеркнул режиссер.

По итогу 2024 года рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске» возглавил Никита Кологривый. На его популярность повлияли съемки во множестве проектов, в том числе участие в сериале о группе «Комбинация». При этом вторую строчку в топе актеров занял Джейсон Стейтем, а на третьем месте расположился Леонардо Ди Каприо, напоминает «Радиоточкой НСН».

