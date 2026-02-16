Депутаты призвали проверить цены на продукты для блинов
Депутаты Госдумы направили руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому обращение с просьбой проверить цены на продукты для блинов. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь в документе идёт о муке, молоке, яйцах, сахаре, сливочном и растительном масле. Парламентарии просят проверить их производителей на предмет нарушений антимонопольного законодательства.
Авторы инициативы указали, что данные продуктя являются для миллионов российских семей базовыми. Резкое и одновременное повышение цен на них затронет широкий круг граждан.
Ранее в «Руспродсоюзе» подсчитали, что стоимость приготовления блинов для семьи из четырёх человек в России сократилась на 6% за год - до 113,9 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
