Путин исключил Иванова из состава Совбеза РФ

Экс-спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов исключён из состава Совета безопасности России. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что указ об исключении Иванова, подписанный российским лидером Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести изменение в состав Совета безопасности РФ... исключив из него Иванова С.Б.», — сказано в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитриц Песков заявил, что Иванов был освобождён от поста спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности по собственному желанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

