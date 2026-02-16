Налог и межсезонье: Как решить проблему дефицита кадров в российской туротрасли
Сегодня кадров в туротрасли сильнее всего не хватает в Крыму, на Азовском море и на Дальнем Востоке, сказал НСН Сергей Голов.
Сегодня в первую очередь не хватает кадров в объектах размещения, сильнее всего дефицит специалистов в туриндустрии ощущается на Дальнем Востоке. Об этом НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
В 2025 году региональный туризм России показывал рост второй год подряд, свидетельствует исследование сервиса «Туту», сообщило издание «Известия». Прогноз на 2026 год также оптимистичный, однако большинство регионов-участников опроса указывают на общие для всех проблемы: логистические и инфраструктурные проблемы, а также нехватку обученного персонала. Голов объяснил, дефицит каких кадров ощущается особенно остро.
«Кадров не хватает в первую очередь для объектов размещения — отелей, мини-отелей, пансионатов, профилакториев и так далее. Не хватает и управляющих. К сожалению, те, кто учится на факультете туризма, потом в туризм работать не идут. Если честно, их и учат абы как. Да, зарплаты выросли на 25-40% в сезон. А в межсезонье что делать? Кроме того, на 25% от чего? От МРОТ? Это смешно. Никто не говорит, сколько люди получают и сколько они должны получать. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация отдельная, а что касается Крыма, Азовского моря, Черного моря, там нет таких больших зарплат. Если в среднем обслуживающий персонал, например, в Турции получает $1000 плюс чаевые, то в России таких зарплат нет», — сказал Голов.
Больше всего не хватает специалистов на Дальнем Востоке, добавил собеседник НСН.
«Думаю, сильнее всего дефицит на Дальнем Востоке. Там и так людей не хватает, а профессионалов — тем более. Заманить туда профессионалов очень сложно, а развитие инфраструктуры необходимо. Поэтому мне кажется, что здесь нужен комплексный подход: например, нужно освободить гостиницы от уплаты некоторых налогов, чтобы эти деньги шли на зарплату обслуживающему персоналу и профессиональным менеджерам, которые были бы в первую очередь заинтересованы материально. Раньше на север ехали, чтобы зарабатывать деньги, а сейчас люди оттуда бегут. Логистика отсутствует, билеты дорогие, объекты тоже хотелось бы видеть получше. В первую очередь нужно менять сам подход, главным образом государственный. Например, в Турции все побережье Анталии принадлежит государству. Все отели там стоят на арендованной земле. Но весь бизнес, который участвует в строительстве отеля, освобождается от уплаты налога на прибыль на 25 лет. При этом они платят налоги за зарплату, за медицинское страхование персонала и так далее. В России же сейчас НДС повысили, дешевых кредитов нет. Возврат денег в туризме самый длительный — 25-30%. Кто из бизнесменов готов в это вкладываться?» — подытожил он.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил, что в туристической отрасли в России наблюдается острый дефицит кадров, а зарплаты активно растут год к году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
