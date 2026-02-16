Россиянам рассказали, чем заменить подорожавшие огурцы в салатах
Вместо ставших слишком дорогими огурцов в традиционных салатах можно использовать дайкон, редис, сельдерей или цуккини. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил шеф-повар Антон Прокофьев.
По его словам, если необходим хруст, то вместо огурца можно взять стебель сельдерея, молодые кабачки или цуккини, которые «продаются в супермаркетах и на рынках».
Эксперт отметил, что в оливье или в винегрете свежий огурец можно заменить «соленой или маринованной вариацией». А дайкон или редис также дадут «свежесть, хруст, влагу».
«Единственное блюдо, где огурец особо не заменить — это битые огурцы... В салате «битые огурцы» огурец штука принципиальная, но ведь это же, право, не основа русской кухни, поэтому можно пережить и без него», — заключил Прокофьев.
Ранее президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (АККОР) Республики Татарстан Камияр Байтемиров заявил «Радиоточке НСН», что зимой выращивать огурцы дороже на 30-50%, но причин для цен в 400 рублей нет.
