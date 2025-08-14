«Об этике говорить не будем, потому что люди все разные. У всех свое воспитание и свои принципы. Наша страна находится в непростом экономическом положении, поэтому нужно искать какие-то нетривиальные ходы. Таким ходом будет открытие чего-то коммерческого на месте «Крестов». Я могу себе представить размеры этого сооружения, сносить его очень дорого. Это печальный, но исторический памятник. Все зависит от того, как у человека с фантазией. Там сидели известные личности, включая ярких представителей питерского бандитизма. Скоро к нам опять поедут туристы. Я плохо себе представляю, что это будет востребовано у наших людей. Нашим людям и в обычной жизни экстрима хватает, а иностранцам будет интересно. Там можно запустить какую-то питерскую музыку, которая будет соответствовать той или иной эпохе. Если говорим про период 90-х годов, можно включать шансон недавних лет», - рассказал он.

Орский уверен, что подобные мероприятия не будут романтизацией блатной жизни, так как у такого образа жизни на самом деле нет никаких плюсов.

«Тюрьма – это не блатная жизнь, много осужденных – это кухонные боксеры, тунеядцы и так далее. Не надо ничего запрещать. Бороться с различными движениями нужно другими способами. Нужно рассказывать, что блатные фигуры всегда заканчивают свою жизнь не в мягкой постели, а погибают от пули киллеров. Второй момент – болезни, которые вы получаете, находясь в местах лишения свободы. Статистика туберкулеза просто чудовищная, это надо понимать. Очень большой процент мужского населения заболевает, а кто будет решать демографический вопрос? Конечно, все эти факторы убирают любой романтизм из подобных мест. Меня часто упрекают в этой романтизации, но это не романтизация, это просто оптимизм для тех, кто с этим столкнулся и это пережил. Но никому мы этого не желаем», - заключил собеседник НСН.

Проводить квесты в бывшем следственном изоляторе «Кресты» небезопасно со всех точек зрения, заявила бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.

