Автор романа «Выжить в 90-е» поддержал квесты в «Крестах» для туристов
Михаил Орский заявил НСН, что подобные мероприятия не будут романтизацией блатной жизни, так как здоровый человек не мечтает попасть в настоящую тюрьму.
Квесты в бывшем следственном изоляторе «Кресты» привлекут иностранных туристов, заявил НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 90-е» Михаил Орский.
Ранее стало известно, что в бывшем следственном изоляторе «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга начнут проводить квесты за полмиллиона рублей. Одиночная программа предполагает суточное нахождение в камере без ключей по статье, которую выдумает для себя сам арестант. Орский эту идею поддержал.
«Об этике говорить не будем, потому что люди все разные. У всех свое воспитание и свои принципы. Наша страна находится в непростом экономическом положении, поэтому нужно искать какие-то нетривиальные ходы. Таким ходом будет открытие чего-то коммерческого на месте «Крестов». Я могу себе представить размеры этого сооружения, сносить его очень дорого. Это печальный, но исторический памятник. Все зависит от того, как у человека с фантазией. Там сидели известные личности, включая ярких представителей питерского бандитизма. Скоро к нам опять поедут туристы. Я плохо себе представляю, что это будет востребовано у наших людей. Нашим людям и в обычной жизни экстрима хватает, а иностранцам будет интересно. Там можно запустить какую-то питерскую музыку, которая будет соответствовать той или иной эпохе. Если говорим про период 90-х годов, можно включать шансон недавних лет», - рассказал он.
Орский уверен, что подобные мероприятия не будут романтизацией блатной жизни, так как у такого образа жизни на самом деле нет никаких плюсов.
«Тюрьма – это не блатная жизнь, много осужденных – это кухонные боксеры, тунеядцы и так далее. Не надо ничего запрещать. Бороться с различными движениями нужно другими способами. Нужно рассказывать, что блатные фигуры всегда заканчивают свою жизнь не в мягкой постели, а погибают от пули киллеров. Второй момент – болезни, которые вы получаете, находясь в местах лишения свободы. Статистика туберкулеза просто чудовищная, это надо понимать. Очень большой процент мужского населения заболевает, а кто будет решать демографический вопрос? Конечно, все эти факторы убирают любой романтизм из подобных мест. Меня часто упрекают в этой романтизации, но это не романтизация, это просто оптимизм для тех, кто с этим столкнулся и это пережил. Но никому мы этого не желаем», - заключил собеседник НСН.
Проводить квесты в бывшем следственном изоляторе «Кресты» небезопасно со всех точек зрения, заявила бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автор романа «Выжить в 90-е» поддержал квесты в «Крестах» для туристов
- Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен группы «Ленинград»
- Экс-министр экономики РФ раскрыл возможные темы саммита с США на Аляске
- Блогера Варламова заочно осудили на восемь лет за фейки
- Филолог напомнил, что слову «мильон» в русском языке уже более 150 лет
- Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Кубанью 10 беспилотников ВСУ
- МО РФ: Россия и Украина провели новый обмен пленными
- СМИ рассказали о погоде на Аляске в день встречи Путина и Трампа
- Шопинг жив: Торговые центры не верят в полный уход магазинов одежды
- В SuperJob опровергли сокращение спроса на курьеров в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru