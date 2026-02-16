«Трамп, с одной стороны, обещает помочь почти во всем Орбану, потому что в его интересах, чтобы тот выиграл на предстоящих выборах. Потому что это не просто выборы в Венгрии, выборы для Орбана, но и выборы будущего европейских патриотов. Но, с другой стороны, уже две недели Украина не пускает нефть через трубопровод «Дружба» - это серьезное ущемление словацких и венгерских интересов. Киев делает все возможное, чтобы правительство Орбана проиграло на предстоящих выборах. Многие не исключают провокаций и даже террористических акций. Трамп, в свою очередь, делает все для того, чтобы Европа не покупала российские энергоносители. Если Украина решит этот вопрос, то пусть решает. Трамп не выступает против этого, потому что это уже касается интересов Америки. США хотят, чтобы Европа покупала американский газ», - заявил Штир.

Парламентские выборы пройдут в Венгрии 12 апреля. Согласно результатам исследования 21 Research Center, проведенного с 28 января по 2 февраля, в стране партия Tisza опережает партию Орбана «Фидес»: 35% против 28%.

Ранее Габор Штир заявил НСН, что Венгрия намерена подать в суд на Евросоюз после решения о запрете импорта российского газа, чтобы дождаться отмены санкций против России, однако дальнейшие шаги Будапешта будут зависеть от итогов парламентских выборов.