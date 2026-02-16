Провокации и террор: От чего Трамп сможет уберечь Орбана
США готовы помочь Орбану и Венгрии, но не в ущерб собственной национальной безопасности, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
С одной стороны, президент США Дональд Трамп заинтересован в поддержке на предстоящих выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неоднократно заявлявшего, что не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа; с другой стороны в интересах Америки отказ Венгрии от российских энергоносителей, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште госсекретарь США Макро Рубио заявил, что президент Дональд Трамп может помочь Венгрии, если у нее возникнут проблемы. Рубио заверил, что США хотят, чтобы Венгрия процветала, потому что это в национальных интересах США, особенно пока лидером страны является Орбан. Госсекретарь отметил, что Трамп заинтересован в успехе венгерского премьера.
«Трамп, с одной стороны, обещает помочь почти во всем Орбану, потому что в его интересах, чтобы тот выиграл на предстоящих выборах. Потому что это не просто выборы в Венгрии, выборы для Орбана, но и выборы будущего европейских патриотов. Но, с другой стороны, уже две недели Украина не пускает нефть через трубопровод «Дружба» - это серьезное ущемление словацких и венгерских интересов. Киев делает все возможное, чтобы правительство Орбана проиграло на предстоящих выборах. Многие не исключают провокаций и даже террористических акций. Трамп, в свою очередь, делает все для того, чтобы Европа не покупала российские энергоносители. Если Украина решит этот вопрос, то пусть решает. Трамп не выступает против этого, потому что это уже касается интересов Америки. США хотят, чтобы Европа покупала американский газ», - заявил Штир.
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 12 апреля. Согласно результатам исследования 21 Research Center, проведенного с 28 января по 2 февраля, в стране партия Tisza опережает партию Орбана «Фидес»: 35% против 28%.
Ранее Габор Штир заявил НСН, что Венгрия намерена подать в суд на Евросоюз после решения о запрете импорта российского газа, чтобы дождаться отмены санкций против России, однако дальнейшие шаги Будапешта будут зависеть от итогов парламентских выборов.
