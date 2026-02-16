Рябков: Россия и США постоянно обсуждают тему заключенных соотечественников

Он уточнил, что речь идёт о лицах, которые, по мнению Москвы, осуждены по политически мотивированными и неправовым статьям.

«Мы в прошлом имеем целый ряд примеров успешного решения этой задачи», — заключил дипломат.

Ранее Рябков допустил, что в обозримом будущем возможен новый обмен заключенными между Россией и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».