Второй сезон сериала «Слово пацана» ждут и зрители, и политики, однако он не выстрелит громче, чем первый сезон, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Режиссер и сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников ранее намекнул на его продолжение. Он выложил в соцсети пост с цифрой «2», отметив в нем актеров из первого сезона, в том числе Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Льва Зулькарнаева и Сергея Бурунова. Баженов считает, что для успеха сиквела не нужно перемещать действие сериала в другой город или эпоху.