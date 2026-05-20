Россия зеркально ответит на продление КНР безвизового режима
Россия даст ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для граждан страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.
Ранее МИД КНР сообщил, что Китай принял решение продлить безвиз для россиян до конца 2027 года, пишет RT.
Как отметил Титов, Москва и Пекин продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«И одновременно китайская сторона сообщила о продлении... безвизового режима въезда для россиян. Продление безвиза - первая ласточка визита, надеюсь, не последняя», — сказал Титов.
По его словам, зеркальный ответ Москвы не заставит себя ждать.
