«Это очередная морковка для украинцев: дескать, потерпите, в 2027 году мы проведем выборы. Но никто не знает, что будет через день-два. Конечно, запрос на выборы на Украине существует, люди уже устали. Сегодня, кстати, семь лет с момента провозглашения инаугурационной лжи президентом Украины Владимиром Зеленским. Власть выборов не хочет, но надо обещать людям то, что они хотят. Почему-то организовать грандиозный концерт в центре Киева получается, а выборы — нет», — сказал Олейник.

Собеседник НСН добавил, что преемника Зеленского будут выбирать не сами украинцы, а Запад, в частности, Великобритания и США.

«Во-первых, чтобы провести выборы, должно сохраниться государство. Во-вторых, согласно концепции украинских властей, проводить выборы нужно в мирное время. В-третьих, это зависит не только от внутриукраинской повестки, но и от внешнего фактора. Те, кто дает деньги Киеву, будут диктовать свою волю. Лондон хочет видеть на посту президента Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, американцы — главу офиса президента Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Им надо между собой разобраться, но это все равно будут не выборы, все равно это лидеры партии войны, которые будут сражаться до последнего украинца (поэтому сегодня мечта украинца — не быть гражданином Украины), а лидеров партии мира на горизонте нет. Это будет просто назначение через форму выборов. Кто победит, будет зависеть от того, какие позиции будут осенью у Трампа. Если он проиграет, будет править лондонский кандидат», — подытожил он.

Ранее политолог-международник Николай Топорнин заявил, что скандал вокруг задержания экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и интервью его бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель могут быть частью единого сценария — внутреннего заговора против украинского президента.

