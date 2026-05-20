В Госдуме предупредили школьников о нетипичных заданиях в ЕГЭ по математике

Профильный ЕГЭ по математике может включать не только типовые задания, поэтому школьники должны понимать механизм решения в каждой задаче, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Профильная математика – это один из лучших экзаменов, так как это близко к классической контрольной работе, чего не скажешь о гуманитарных дисциплинах. Гуманитарные дисциплины формализации не поддаются. В прошлом году в ЕГЭ по профильной математике было вставлено несколько нетиповых заданий, а репетиторы привыкли «репетировать» исключительно типовые задания. Поэтому родители и репетиторы в этом случае возмутились. Я могу сказать, что составители попытались отделить тех, кого «надрессировали» на типовые задания, от тех, кто сам понимает математику. Нетиповые задания весьма вероятно будут в этом году», - отметил он.

По данным Рособрнадзора, в 2026 году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек — почти на 5% больше, чем годом ранее. Среди самых популярных предметов — профильная математика, обществознание и информатика.

Одновременно всё больше школьников предпочитают уходить после 9 класса в колледжи. По данным Минпросвещения, сегодня колледжи выбирают уже более 62–63% девятиклассников, тогда как несколько лет назад таких было около 43–48%. Одной из главных причин называют нежелание сдавать ЕГЭ и высокий уровень стресса.

