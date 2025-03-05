«Танцы, кони и азарт»: Актер Чеботарев стал цыганом на «Улице Шекспира»

Проект онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда» выходит с 6 марта, светская премьера прошла накануне в Москве. Криминальная драма, которую в Okko ранее назвали главной премьерой месяца, расскажет историю успешного московского адвоката, когда-то изгнанного из цыганского табора. Главный герой в исполнении Чеботарева вынужден вернуться домой, чтобы спасти из тюрьмы дочь, о существовании которой он раньше не подозревал. Как отметил Чеботарев, который и сам имеет цыганские корни, цыган отличает азарт, страсть и особое чувство слова.

«Отсылки на Шекспира очень прозрачны. Любой человек, кто знает хотя бы фабулу "Ромео и Джульетты" это считает. Мой герой был изгнан из табора, всячески пытался вытравить из себя цыгана, даже имя поменял. Как оказалось, от себя не убежишь. Персонаж по ходу истории отвечает на вопрос, что можно назвать домом. Для съемок пришлось обучаться верховой езде, танцу. Однако самое сложное - цыганский язык, я не смог найти никаких точек соприкосновения с известными мне языками. Во мне есть цыганская кровь, в жизни часто сталкивался с цыганами. Среди качеств, которые их отличают – чувство слова, чувство семьи, азарт, страсть и любовь. Цыгане соблюдают законы, когда им это нужно и выгодно. Бизнес они ведут с огоньком», - уточнил он.

В свою очередь актриса Карина Муса, исполнившая в сериале роль Розы, тоже подтвердила корреспонденту НСН, что в новом сериале зритель увидит отсылки к Шекспиру.

«Шекспир пропитан кровью, страстью, болью, что очень коррелирует с цыганской темой. В сериале запрятано много отсылок к Шекспиру. Например, в образе Игоря Золотовицкого (в сериале Червоня, отец главной героини - прим. НСН), на мой взгляд, много от «Ричарда III». Это повторяющиеся сюжеты, которые настолько знаковые и основательные, что мы все время проводим параллели. У нас будет и сказка, и быль, надеюсь, это найдет отклик. Понятно, что тема сложная, не близкая нам, но, мне кажется, тем она интереснее, зритель с головой погружается в новое пространство», - пояснила она.