Депутат Смолин: Старшеклассники не успевают читать классическую литературу
Олег Смолин в эфире НСН посоветовал школьникам делать акцент на чтение в 8-9 классах.
У школьников в 11 классе не остается времени на чтение классических произведений, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Хочется, чтобы ребята, которые сдают литературу, прочитали книги. Есть примеры, когда ребята успешно сдают ЕГЭ по русскому языку, пишут сочинение, но при этом прочитали всего несколько хороших произведений русской литературы. Проблема чтения среди старшеклассников усугубляется. Ребята, которые в 11 классе, прочитать «Войну и мир» и «Анну Каренину», конечно, уже не успеют. Но ребята в 8-9 классе еще имеют этот шанс, прочитать великую русскую классику. Это с вами останется на всю жизнь», - отметил он.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что знает школьный курс литературы лучше многих учеников сегодня, но ЕГЭ по этому предмету он мог бы и не сдать.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Важна не сумма, а честность»: Как тема доходов приводит к ссорам в семье
- Депутат Смолин поддержал включение вопросов по ИИ в ЕГЭ
- Депутат Смолин: Старшеклассники не успевают читать классическую литературу
- В Госдуме предупредили школьников о нетипичных заданиях в ЕГЭ по математике
- Певец Шаман перекрестился перед собственными портретами
- Депутат Смолин признался, что не сдал бы ЕГЭ по литературе
- «Аутсорс» в аутсайдерах: В Москве вручили премию АПКиТ
- ВЦИОМ зафиксировал массовый отток пользователей с YouTube
- Россия зеркально ответит на продление КНР безвизового режима
- «Обычная морковка»: Экс-депутат Рады не поверил в выборы на Украине в 2027 году