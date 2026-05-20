Депутат Смолин: Старшеклассники не успевают читать классическую литературу

У школьников в 11 классе не остается времени на чтение классических произведений, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Хочется, чтобы ребята, которые сдают литературу, прочитали книги. Есть примеры, когда ребята успешно сдают ЕГЭ по русскому языку, пишут сочинение, но при этом прочитали всего несколько хороших произведений русской литературы. Проблема чтения среди старшеклассников усугубляется. Ребята, которые в 11 классе, прочитать «Войну и мир» и «Анну Каренину», конечно, уже не успеют. Но ребята в 8-9 классе еще имеют этот шанс, прочитать великую русскую классику. Это с вами останется на всю жизнь», - отметил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что знает школьный курс литературы лучше многих учеников сегодня, но ЕГЭ по этому предмету он мог бы и не сдать.

