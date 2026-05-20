Панфилова подчеркнула, что вопрос личных финансов и трат необходимо тщательно проговаривать, чтобы не было взаимных обид и недопониманий.

«Часто вопросы возникают не когда выясняется, что какая-то сумма ушла от внимания жены или мужа, а когда об этом не договорились. Если это делается за спиной второй половинки и без предварительной договоренности, то будут выяснения отношений, недовольства и неприятности. Это рано или поздно выстрелит, даже если речь идет о небольших суммах. А если договорились, то есть какой-то бюджет, который тратится на детей от предыдущего брака, на родителей и так далее, и вторая половинка в это никаким образом не встревает. Если в процессе переговоров этот вопрос решен, утрясен, то сама по себе сумма не будет иметь большого значения. Например, муж говорит: "Давай премию я буду сам аккумулировать и тратить по своему усмотрению". И с этого он откладывает на подарки детям, жене, маме своей, потому что они так договорились», — пояснила психолог.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН высказалась против введения отчетности для женщин о трате алиментов.

