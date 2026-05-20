«Важна не сумма, а честность»: Как тема доходов приводит к ссорам в семье
Финансовая сторона семейной жизни требует обсуждения и договоренностей, заявила НСН Наталья Панфилова.
На некоторых этапах отношений партнеры могут скрывать траты или доходы, однако по мере их развития данные вопросы необходимо прояснять, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Менее половины опрошенных россиян (42%) считают необходимым полностью раскрывать информацию о заработке перед партнером. Треть считает, что достаточно делиться только общей информацией без конкретных цифр, а каждый пятый считает доход исключительно личным делом, следует из данных исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру". При этом 39% респондентов хотя бы раз скрывали свои траты от партнера, а никогда не делали это — 44%. Панфилова выступает против сокрытия подобных вещей, однако отмечает, что в определенных случаях это вполне закономерно:
«Такие вещи иногда бывают в определенные этапы отношений. Не когда прямо недоверие-недоверие, но о чем-то еще не договорились супруги или пока какая-то ситуация должна проясниться. И поэтому начинают не с доходов, а с попытки о чем-то другом договориться, а потом уже обсуждать все остальное. Иногда бывает, что партнер не очень уверен, что это надолго или хочет сделать сюрприз своей второй половинке, поэтому какую-то часть своих доходов хочет скрывать для того, чтобы сделать неожиданный подарок. По мере того, как отношения развиваются, надо как-то эти вопросы прояснять, потому что финансовая грань очень важна в отношениях».
Панфилова подчеркнула, что вопрос личных финансов и трат необходимо тщательно проговаривать, чтобы не было взаимных обид и недопониманий.
«Часто вопросы возникают не когда выясняется, что какая-то сумма ушла от внимания жены или мужа, а когда об этом не договорились. Если это делается за спиной второй половинки и без предварительной договоренности, то будут выяснения отношений, недовольства и неприятности. Это рано или поздно выстрелит, даже если речь идет о небольших суммах. А если договорились, то есть какой-то бюджет, который тратится на детей от предыдущего брака, на родителей и так далее, и вторая половинка в это никаким образом не встревает. Если в процессе переговоров этот вопрос решен, утрясен, то сама по себе сумма не будет иметь большого значения. Например, муж говорит: "Давай премию я буду сам аккумулировать и тратить по своему усмотрению". И с этого он откладывает на подарки детям, жене, маме своей, потому что они так договорились», — пояснила психолог.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН высказалась против введения отчетности для женщин о трате алиментов.
