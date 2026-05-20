Депутат Смолин признался, что не сдал бы ЕГЭ по литературе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что знает школьный курс литературы лучше многих учеников сегодня, но ЕГЭ по этому предмету он мог бы и не сдать.

«ЕГЭ – это не только знания, наличие знаний не гарантирует хорошую сдачу ЕГЭ, надо еще быть готовым к применению технологий, это так называемые тестовые задания. Могу привести пример из личной жизни. Я бы сейчас с экзаменом по литературе справился бы лучше большинства современных ребят, хотя закончил школу давно. Я практически все русскую классику знаю на память, огромное количество стихотворений, умею анализировать тексты и так далее. Но не факт, что я бы на высокие баллы сдал ЕГЭ. Поэтому нужно заниматься не только знаниями, но и специальными технологиями», - рассказал он.

ЕГЭ в России вновь становится одной из самых обсуждаемых тем среди школьников, родителей и педагогов. В 2026 году изменились правила проведения экзаменов, обновились требования по ряду предметов, выросло число участников и одновременно — уровень тревожности среди выпускников. Эксперты всё чаще говорят о том, что подготовка к ЕГЭ превращается для подростков в серьёзное психологическое испытание.

