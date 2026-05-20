Депутат Смолин поддержал включение вопросов по ИИ в ЕГЭ
Олег Смолин в эфире НСН напомнил, что в ЕГЭ есть два порога баллов, которые необходимо преодолеть выпускникам.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что школьников ждут изменения по содержанию и баллам по ЕГЭ.
«Что касается минимальных баллов по ЕГЭ, есть два ряда баллов. Одного показателя достаточно, чтобы получить аттестат, другой нужен для поступления в вуз. Я думаю, что ребята знают, эти значения, с ними можно ознакомиться в открытом доступе. Где-то разрыв небольшой, где-то больше, все зависит от специфики экзамена. Хочу также напомнить, что со следующего года в курсе информатики будут включены вопросы, которые касаются искусственного интеллекта. Эта тема вызывает дискуссию, но я считаю, что ее нельзя было обойти в курсе информатики. Поэтому я поддерживаю это решение», - отметил он.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что знает школьный курс литературы лучше многих учеников сегодня, но ЕГЭ по этому предмету он мог бы и не сдать.
