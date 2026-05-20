ВЦИОМ зафиксировал массовый отток пользователей с YouTube
Хотя бы одним сервисом для просмотра длинных видео в настоящее время пользуется 95% российских интернет-пользователей. Об этом со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пишет RT.
Лидирует в списке VK Видео - данную платформу выбирают 61% пользователей. Второе место у Rutube, о котором вспомнили 49% опрошенных. ТОП-3 замыкает YouTube с результатом 44%.
Отмечается, что в ходе исследования был зафиксирован массовый отток пользователей с американского видеохостинга.
«YouTube доминирует по оттоку аудитории: 43% когда-то пользовались платформой, а сейчас не пользуются. Переключение аудитории с других крупных платформ менее масштабное - до 20%», - говорится в сообщении.
Ранее в Белоруссии заявили, что не намерены блокировать в стране YouTube, который в начале апреля удалил каналы государственных СМИ республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
