«Хроники русской революции» стал лучшим сериалом на премии «Ника»

Историческая драма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» признана лучшим сериалом на 39-й национальной кинопремии «Ника». Оглашение итогов состоялось в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Картина охватывает события 1905-1924 годов и посвящена последствиям Октябрьской революции для России и мира. В проекте снялись Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук и другие актеры.

Награду на сцене получили режиссер Андрей Кончаловский, актеры Юлия Высоцкая и Юра Борисов, а также продюсер Антон Златопольский. Он сообщил, что к сериалу, состоящему из 16 эпизодов, готовится дополнительная серия-эпилог. В этой номинации также были представлены проекты «Аутсорс», «Бар «Один звонок», «Дыши», «Константинополь» и «Подслушано в Рыбинске».

Также на церемонии в актерских номинациях победили Светлана Крючкова, получившая приз за роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки», и Константин Хабенский, отмеченный за работу в картине «Здесь был Юра». Награду за фильм с участием Крючковой получил режиссер Андрей Зайцев.

Премия «Ника» вручается Российской академией кинематографических искусств с 1988 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба Start
