Певец Шаман перекрестился перед собственными портретами
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Шаман) перекрестился перед своим портретом. Как пишет РИА Новости, это случилось в Твери, куда певец приехал с концертом.
В соцсетях распространилось видео, на котором исполнитель в холле концертной площадки остановился перед своими портретами и перекрестился. В разговоре с агентством Шаман пояснил, что сделал это потому, что крестное знамение - это его вера.
«Это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», - подчеркнул исполнитель.
Ранее Шаман заявил «Радиоточке НСН», что если он и может назвать себя звездой, то только кремлёвской, отметив, что главное - «оставаться человеком».
