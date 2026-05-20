Певец Шаман перекрестился перед собственными портретами

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Шаман) перекрестился перед своим портретом. Как пишет РИА Новости, это случилось в Твери, куда певец приехал с концертом.

Певца Шамана сняли, когда он помогал торгующей на улице брелоками бабушке

В соцсетях распространилось видео, на котором исполнитель в холле концертной площадки остановился перед своими портретами и перекрестился. В разговоре с агентством Шаман пояснил, что сделал это потому, что крестное знамение - это его вера.

«Это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», - подчеркнул исполнитель.

Ранее Шаман заявил «Радиоточке НСН», что если он и может назвать себя звездой, то только кремлёвской, отметив, что главное - «оставаться человеком».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыРелигияПевецSHAMAN

Горячие новости

Все новости

партнеры