Юрист раскрыла, зачем Тейлор Свифт регистрирует свое лицо как товарный знак
Знаменитости вроде Тейлор Свифт часто регистрируют имена, подписи, сценические образы и элементы внешности, но регистрация лица и голоса встречается гораздо реже, сказала НСН Елена Гринь.
Российским артистам не нужно бежать и регистрировать свой голос или свое лицо как товарный знак, однако им стоит смотреть в сторону комплекса мер товарные знаки, доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.
Американская певица Тейлор Свифт подала три заявки в США на регистрацию товарного знака на свое лицо и голос, пишет BBC. К заявке Свифт приложила фотографию себя на сцене с розовой гитарой в руках во время выступления на одном из концертов своего мирового турне Eras Tour. Певица также прикрепила две аудиозаписи, на которых она рассказывает о себе и своем последнем альбоме. Среди них — фразы «Привет, это Тейлор» или «Привет, это Тейлор Свифт». Гринь рассказала, от чего защитит регистрация товарного знака на лицо и голос.
«Регистрация как товарного знака даёт право запрещать коммерческое использование её лица/голоса в тех классах товаров и услуг, где знак зарегистрирован (или заявлен), позволяет быстрее блокировать рекламу/мерч с "похожим" образом, подавать иски о нарушении товарного знака, добиваться запретов, взыскивать убытки/компенсацию и иногда выплаты, а также использовать таможенные и платформенные процедуры против контрафакта. Это не единичный случай и не совсем новый тренд: знаменитости давно регистрируют имена, подписи, сценические образы и элементы внешности. Именно "лицо" и "голос" как знаки встречаются реже, но практика существует, особенно на фоне дипфейков», — сказала собеседница НСН.
Она также рассказала, что можно регистрировать артистам как товарный знак.
«В России тоже бывают регистрации, связанные с изображениями людей/персонажей и узнаваемыми элементами образа, но "голос как товарный знак" и лицо конкретного человека значительно менее распространённая и более сложная история, чем, например, имя/псевдоним и логотип. Авторские права на лицо и голос регистрировать некуда и не нужно: лицо и голос сами по себе обычно не объекты авторского права. Российским артистам имеет смысл смотреть в сторону комплекса мер: товарные знаки (имя/псевдоним, логотип, фирменные фразы/звуковые джинглы), договоры и лицензирование, защита изображения и репутации. Для голоса — контроль записей/фонограмм и условий использования. Идти всем прямо сейчас регистрировать именно лицо/голос стоит только в том случае, если есть реальный коммерческий оборот и риски подделок. Также важно будет доказать различительную способность», — отметила Гринь.
По ее словам, при попытке регистрации товарного знака на лицо или голос в России могут возникнуть проблемы.
«Да, сложности возможны: знак должен быть различительным и восприниматься как указание на источник товаров/услуг, а не просто как "фото человека" или "обычная фраза", а также могут требовать доказательств узнаваемости и ассоциации именно с брендом, могут отказать из‑за описательности/недостаточной различимости, из‑за слишком общего/неопределённого описания голоса, из‑за конфликтов с более ранними правами, а также из‑за того, что охрана будет ограничена конкретными классами и формой использования, а не на всё и везде», — добавила эксперт.
Ранее в пресс-службе «Союзмультфильма» рассказали НСН, что киностудия регулярно обращается в суд для защиты своих авторских прав, и только за 2024 год было подано свыше четырех тысяч подобных заявлений.
Горячие новости
- Ходячий абсурд: Почему страны Юго-Восточной Азии не откажутся от нефти из России
- Ректора МАРХИ внесли в базу «Миротворца»
- Путин привал увеличить охваты проходящих репродуктивную диспансеризацию россиян
- Юрист раскрыла, зачем Тейлор Свифт регистрирует свое лицо как товарный знак
- В России предсказали интересную реакцию Киева на новейшую ракету «Ковер»
- Учителя призвали не перебарщивать с мемами в образовательном процессе
- Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце
- Плата за соцсети: Сколько будет стоить зарубежный интернет-трафик
- Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды «Джермук»
- «Ничего хорошего нет»: Степашин оценил решение ОАЭ выйти из ОПЕК