Посольство РФ: Гаага тестирует лагеря для российских военнопленных
Нидерланды отрабатывают сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с Россией. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Российской Федерации в Гааге.
По данным дипмиссии, в рамках учений предполагается строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры вдали от линии боевого соприкосновения. Как отмечает газета Algemeen Dagblad, армия королевства проводит на этой неделе в Марнехёйзене масштабные испытания нового проекта, рассчитанного на размещение до 2000 захваченных пленных.
В российском посольстве подчеркнули, что подобные действия становятся в Нидерландах повседневной рутиной. Дипломаты заявили, что нескончаемые антироссийские инициативы властей королевства приобретают все более гротескные формы, а градус абсурда доводится до совершенно немыслимого уровня.
Дипмиссия напомнила, что Россия исторически обладает опытом освобождения лагерей в Европе и спасения их узников от зверств нацистских приспешников. При этом в посольстве предупредили, что при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных там уже точно не пригодятся.
Между тем Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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