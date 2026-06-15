Посольство РФ: Гаага тестирует лагеря для российских военнопленных

Нидерланды отрабатывают сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с Россией. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Российской Федерации в Гааге.

По данным дипмиссии, в рамках учений предполагается строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры вдали от линии боевого соприкосновения. Как отмечает газета Algemeen Dagblad, армия королевства проводит на этой неделе в Марнехёйзене масштабные испытания нового проекта, рассчитанного на размещение до 2000 захваченных пленных.