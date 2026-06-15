Посольство РФ: Гаага тестирует лагеря для российских военнопленных

Нидерланды отрабатывают сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с Россией. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Российской Федерации в Гааге.

По данным дипмиссии, в рамках учений предполагается строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры вдали от линии боевого соприкосновения. Как отмечает газета Algemeen Dagblad, армия королевства проводит на этой неделе в Марнехёйзене масштабные испытания нового проекта, рассчитанного на размещение до 2000 захваченных пленных.

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В российском посольстве подчеркнули, что подобные действия становятся в Нидерландах повседневной рутиной. Дипломаты заявили, что нескончаемые антироссийские инициативы властей королевства приобретают все более гротескные формы, а градус абсурда доводится до совершенно немыслимого уровня.

Дипмиссия напомнила, что Россия исторически обладает опытом освобождения лагерей в Европе и спасения их узников от зверств нацистских приспешников. При этом в посольстве предупредили, что при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных там уже точно не пригодятся.

Между тем Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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