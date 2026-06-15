Финляндия предложила не пускать российских граждан на пляжи Европы

Представители МИД Финляндии и Швеции предложили Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, опубликовав в социальной сети X свое видеообращение.

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«Приближается летний сезон — тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно», — подчеркнула глава финского внешнеполитического ведомства, которую цитирует РБК.

Валтонен выразила уверенность, что россиянам следует помешать наслаждаться свободами и веселыми сторонами европейской жизни.

В Еврокомиссии ранее сообщали о планах продолжить ужесточение ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам России.Так депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ПляжиСанкции Против РоссииВизыФинляндия

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