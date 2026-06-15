В Госдуме предупредили о фатальных последствиях второго фронта в Приднестровье
Попытка Запада и Украины открыть второй фронт против России на приднестровском направлении обернется фатальными последствиями для самих инициаторов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Депутат выразил уверенность, что противник будет уничтожен еще на начальном этапе эскалации. При этом парламентарий отметил, что жертвами столкновений станут и те, кого насильно втянут в конфликт. Колесник подчеркнул, что боевые действия в случае открытия второго фронта развернутся в районе Приднестровья и Молдавии, что неизбежно приведет к расширению зоны противостояния и втягиванию других государств.
По мнению депутата, западные кураторы вновь попытаются прикрыться чужими силами, сделав расходным материалом молдаван и украинцев. Колесник допустил, что для участия в боевых действиях будут набирать наемников со всего мира, однако подчеркнул, что вместо денег они найдут лишь смерть.
Депутат также подчеркнул, что Россия не может допустить возникновения угроз для своего населения и будет обеспечивать его безопасность в соответствии с требованиями Конституции.
Ранее директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя в беседе с НСН объяснил, почему Кишинёв хочет разорвать безвизовый режим с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборная Кабо-Верде сенсационно сыграла вничью с Испанией на ЧМ
- «Вчерашний день»: Экономист назвал риски роста наличных расчетов
- Эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон»
- Финляндия предложила не пускать российских граждан на пляжи Европы
- Автомобилистам рассказали, чем опасен бензин «Евро-3»
- В Госдуме предупредили о фатальных последствиях второго фронта в Приднестровье
- Близкие Пьера Нарцисса договорились о разделе многомиллионного наследства
- В Госдуме жестко ответили на угрозу НАТО в адрес Калининграда и Петербурга
- Фадеев не стал предъявлять претензий директору Линды
- Курский чиновник опроверг информацию о своей грубости на заседании правительства