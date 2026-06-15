В Госдуме предупредили о фатальных последствиях второго фронта в Приднестровье

Попытка Запада и Украины открыть второй фронт против России на приднестровском направлении обернется фатальными последствиями для самих инициаторов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат выразил уверенность, что противник будет уничтожен еще на начальном этапе эскалации. При этом парламентарий отметил, что жертвами столкновений станут и те, кого насильно втянут в конфликт. Колесник подчеркнул, что боевые действия в случае открытия второго фронта развернутся в районе Приднестровья и Молдавии, что неизбежно приведет к расширению зоны противостояния и втягиванию других государств.

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По мнению депутата, западные кураторы вновь попытаются прикрыться чужими силами, сделав расходным материалом молдаван и украинцев. Колесник допустил, что для участия в боевых действиях будут набирать наемников со всего мира, однако подчеркнул, что вместо денег они найдут лишь смерть.

Депутат также подчеркнул, что Россия не может допустить возникновения угроз для своего населения и будет обеспечивать его безопасность в соответствии с требованиями Конституции.

Ранее директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя в беседе с НСН объяснил, почему Кишинёв хочет разорвать безвизовый режим с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
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