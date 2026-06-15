Попытка Запада и Украины открыть второй фронт против России на приднестровском направлении обернется фатальными последствиями для самих инициаторов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат выразил уверенность, что противник будет уничтожен еще на начальном этапе эскалации. При этом парламентарий отметил, что жертвами столкновений станут и те, кого насильно втянут в конфликт. Колесник подчеркнул, что боевые действия в случае открытия второго фронта развернутся в районе Приднестровья и Молдавии, что неизбежно приведет к расширению зоны противостояния и втягиванию других государств.