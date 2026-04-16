Юрист оценил шансы дочери художника «Ну, погоди!» получить права на героев
Художники и их наследники формально обладают правами на изображения персонажей, однако судебная практика чаще складывается в пользу «Союзмультфильма», сказал НСН Виктор Осипов.
Советское законодательство предусматривало, что киностудия обладает авторскими правами на персонажа мультфильма, при этом авторское право также сохранялось и за авторами героев. Однако современная судебная практика чаще встает на сторону студий, заявил в беседе с НСН юрист по авторскому праву Виктор Осипов. Ранее он представлял интересы художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой в иске против Центробанка из-за авторских прав при выпуске памятных монет.
Дочь художника Светозара Русакова, создавшего персонажей «Ну, погоди!», хочет зарегистрировать в России два товарных знака с изображениями волка и зайца из одноименного мультсериала, пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента. В качестве заявителя заявки указана Русакова Ирина Светозаровна. При успешной регистрации она сможет создавать в России мультфильмы, продавать игрушки, косметику, мороженое и соки с изображением героев. Осипов объяснил, что наследница художника обладает правами на персонажей.
«Права на персонаж возникают у лица, которое их отдало. Изображение, то есть внешний вид этих персонажей, создано художником Светозаром Русаковым. Тут надо разбираться, перешли ли права на эти изображения к "Союзмультфильму". Советское законодательство предусматривало возникновение авторского права киностудии на фильм при сохранении исключительного права авторов произведения, которые вошли в состав фильма, за этими авторами. Таким образом получается формально, что художник сохранил права на созданные им изображения, которые потом стали персонажами», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, студия «Союзмультфильм» при этом вряд ли заинтересована в том, чтобы уступать права на персонажей.
«"Союзмультфильм", естественно, будет за эти права бороться. Для них использование персонажа - основной источник дохода. Достаточно посмотреть на упаковку некоторых молочных продуктов в наших магазинах. Полагаю, "Союзмультфильм" будет сопротивляться, и только в судебном порядке это возможно. По закону вероятность получения прав у художника и наследников большая, но судебная практика в настоящий момент складывается пока в пользу "Союзмультфильма". Можно сказать, что ситуация 50 на 50», - отметил Осипов.
Ранее житель Риги Константин Ведерников обратился в суд с просьбой лишить студию «Союзмультфильм» прав на товарные знаки в виде волка и зайца, зарегистрированные в Роспатенте в 2020 году. По мнению заявителя, правообладатель на данный момент не использует указанные знаки, потому они должны быть аннулированы, передает «Радиоточка НСН».
