Курский чиновник прокомментировал инцидент с фразой «Пошел вон!»

Первый заместитель главы Льговского района Курской области Павел Вертиков опроверг сведения о проявленной грубости во время онлайн-заседания правительства региона, передает РЕН ТВ.

Чиновник пояснил, что в ходе видеоконференции произошло отключение интернета, и технический специалист Владимир занимался восстановлением связи. Когда изображение появилось на экране, замглавы района произнес фразу «Пошел, Вов», имея в виду решение проблемы с соединением.

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Вертиков подчеркнул, что не вкладывал в свои слова никакого негативного подтекста и не имел намерения оскорбить сотрудника. По его словам, технический специалист находился за монитором и не мог видеть происходящее на экране.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее поручил разобраться в инциденте. Поводом для проверки стала запись трансляции, появившаяся в Сети 15 июня, на которой один из участников совещания якобы произнес фразу : «Пошёл вон!», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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