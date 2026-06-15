Курский чиновник прокомментировал инцидент с фразой «Пошел вон!»

Вертиков подчеркнул, что не вкладывал в свои слова никакого негативного подтекста и не имел намерения оскорбить сотрудника. По его словам, технический специалист находился за монитором и не мог видеть происходящее на экране.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее поручил разобраться в инциденте. Поводом для проверки стала запись трансляции, появившаяся в Сети 15 июня, на которой один из участников совещания якобы произнес фразу : «Пошёл вон!», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

