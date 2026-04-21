У американской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) высокие шансы добиться аннулирования товарного знака «Розовая пантера», тем более что аналогичный прецедент был в прошлом году. Об этом НСН заявила доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.

MGM ранее обратилась в российскую Палату по патентным спорам с требованием аннулировать торговый знак «Розовая пантера», зарегистрированный на тепличный комплекс «Гринхаус» в Белгородской области, основанный в 2015 году. Гринь назвала высокими шансы американской корпорации в суде.

«Учитывая, что уже было аннулирование “Розовой пантеры” в 2025 году по схожему основанию, шансы MGM в российском споре выглядят высокими, особенно если они докажут общеизвестность либо широкую узнаваемость обозначения и риск ассоциации у потребителя. Вообще авторское право принадлежит автору (создателю) и/или правообладателю по договору, наследованию либо служебному произведению. В споре играют роль факты создания, цепочка перехода прав, договоры, доказательства использования и управления правами (лицензии, релизы, корпоративные документы), а также то, какие именно объекты охраняются (персонаж, изображения, сценарные элементы и так далее)», — сказала Гринь.