Мультфильм против теплиц: Сможет ли MGM отстоять «Розовую пантеру» в суде
Геополитическая ситуация — не помеха для разрешения споров об авторском праве в суде, сказала НСН Елена Гринь.
У американской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) высокие шансы добиться аннулирования товарного знака «Розовая пантера», тем более что аналогичный прецедент был в прошлом году. Об этом НСН заявила доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь.
MGM ранее обратилась в российскую Палату по патентным спорам с требованием аннулировать торговый знак «Розовая пантера», зарегистрированный на тепличный комплекс «Гринхаус» в Белгородской области, основанный в 2015 году. Гринь назвала высокими шансы американской корпорации в суде.
«Учитывая, что уже было аннулирование “Розовой пантеры” в 2025 году по схожему основанию, шансы MGM в российском споре выглядят высокими, особенно если они докажут общеизвестность либо широкую узнаваемость обозначения и риск ассоциации у потребителя. Вообще авторское право принадлежит автору (создателю) и/или правообладателю по договору, наследованию либо служебному произведению. В споре играют роль факты создания, цепочка перехода прав, договоры, доказательства использования и управления правами (лицензии, релизы, корпоративные документы), а также то, какие именно объекты охраняются (персонаж, изображения, сценарные элементы и так далее)», — сказала Гринь.
Вместе с тем, отметила собеседница НСН, только лишь полного совпадения слов недостаточно, чтобы выиграть иск.
«Суд оценивает сходство до степени смешения: фонетическое, графическое, семантическое, а также однородность товаров и услуг и известность более раннего обозначения. Полное совпадение слов сильно повышает риск, но не “автоматически” решает все случаи: важны классы, контекст и доказательства. Важность визуального сходства героя зависит от основания требований. Если спор о словесном товарном знаке “Розовая пантера”, визуальное сходство персонажа может быть вторичным. Но если MGM заявляет, что используется либо планируется использовать изображение или возникает ассоциация с конкретным персонажем, тогда визуальные элементы и общий “образ” усиливают позицию MGM», — добавила она.
По мнению эксперта, геополитическая ситуация — не помеха для разрешения таких споров в суде.
«Споры об интеллектуальной собственности продолжают рассматриваться, а суды и ведомства опираются на нормы права и доказательства. Многое зависит от конкретной юрисдикции, состава сторон, доказательственной базы и процессуальных нюансов», — подчеркнула собеседница НСН.
В заключение Гринь объяснила, как подобные споры разрешаются на Западе.
«В США такие споры — обычная практика, и решений очень много. Суд оценивает доказательства по установленным тестам (в товарных знаках это вероятность смешения, в авторском праве — охраноспособность и существенное сходство, плюс защита от размывания или недобросовестной конкуренции и так далее). Гарантировать исход по национальному признаку нельзя: встречаются решения как в пользу зарубежных правообладателей, так и против них», — подытожила она.
«Розовая пантера» — созданная в 1963 году франшиза, принадлежащая сейчас кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer. Под таким названием вышло несколько комедийных мультсериалов и фильмов. Российская торговая марка «Розовая пантера» зарегистрирована на структуру сети «Магнит» — тепличный комплекс «Гринхаус» по 31-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему овощи, фрукты, орехи. Сейчас под этой маркой продукция не производится.
Горячие новости
- Мультфильм против теплиц: Сможет ли MGM отстоять «Розовую пантеру» в суде
- Виновница смертельной аварии в Москве ехала без номеров
- В Югре нашли новые запасы нефти объемом более миллионов тонн
- Психолог объяснил, как сделать «Вредные советы» Остера полезными для детей
- Жительница Брянской области погибла при подрыве на мине
- «Скопировали свое»: Почему китайцы перестали покупать российское мороженое
- Каллас заявила о нехватке поддержки ЕС по Украине
- «Отпразднуют столетие»: Булыкин предсказал победу «Зенита» в чемпионате России
- Силы ПВО за три часа сбили девять беспилотников над Россией
- В России заявили, что «обезличенные» карты не защитят от мошенников