«Права на изображение защищены в России и Евросоюзе. Статья 152.1 Гражданского кодекса устанавливает, что обнародование и использование изображения гражданина (фото, видео, произведения искусства) допускается только с его согласия, но есть исключения: съемка в общественных местах, в государственных и публичных интересах, а также, когда гражданин позировал за плату. Изображение несовершеннолетнего можно обнародовать и использовать только с согласия его родителей или законных представителей», - отметила эксперт.

По словам Елены Гринь, для удаления изображений важно собрать необходимые доказательства.

«Нужны оригиналы фото, метаданные, посты в соцсетях, скриншоты обложек/карточек товара с датой/URL - все что есть, чтобы доказать факт распространения. Еще лучше- зафиксировать доказательства нотариальным осмотром веб‑страниц. Следует направить досудебную претензию с требованием удаления контента к владельцам платформ, где было размещено фото. Надо сослаться на отсутствие согласия на использование изображения, возраст на момент съемки, репутационный ущерб, приложить доказательства личности и авторства снимка. В этом случае есть высокие шансы на удаление/запрет изображения. Компенсацию также возможно получить, её размер зависит от страны и платежеспособности ответчиков», - пояснила юрист.

Она также дала совет, как не попасть в такую историю.