Вотермарки на фото: Как случайно не попасть на обложку БДСМ-книг
Права на изображение, тем более несовершеннолетних, защищены в РФ и ЕС, заявила НСН председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.
Публикация фото человека без его согласия запрещена в большинстве стран. Решить вопрос в случае нарушения можно в досудебном порядке, заявила НСН в комментарии председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.
Ранее стало известно, что 25-летняя россиянка Дарья обнаружила свои подростковые фотографии в общественном доступе, в том числе на обложке немецкой эротической книги БДСМ-тематики и билбордах. Как рассказала URA.RU пострадавшая, она стала жертвой фотографа Алексея Маликова. Десять лет назад 15-летняя Дарья выиграла бесплатную фотосессию. Подросток не заключала договора и не спрашивала согласия родителей. По её словам, этот фотограф снимал и других несовершеннолетних и продавал их снимки оптом. Теперь продукцию с лицом Дарьи можно найти даже на Amazon.
«Права на изображение защищены в России и Евросоюзе. Статья 152.1 Гражданского кодекса устанавливает, что обнародование и использование изображения гражданина (фото, видео, произведения искусства) допускается только с его согласия, но есть исключения: съемка в общественных местах, в государственных и публичных интересах, а также, когда гражданин позировал за плату. Изображение несовершеннолетнего можно обнародовать и использовать только с согласия его родителей или законных представителей», - отметила эксперт.
По словам Елены Гринь, для удаления изображений важно собрать необходимые доказательства.
«Нужны оригиналы фото, метаданные, посты в соцсетях, скриншоты обложек/карточек товара с датой/URL - все что есть, чтобы доказать факт распространения. Еще лучше- зафиксировать доказательства нотариальным осмотром веб‑страниц. Следует направить досудебную претензию с требованием удаления контента к владельцам платформ, где было размещено фото. Надо сослаться на отсутствие согласия на использование изображения, возраст на момент съемки, репутационный ущерб, приложить доказательства личности и авторства снимка. В этом случае есть высокие шансы на удаление/запрет изображения. Компенсацию также возможно получить, её размер зависит от страны и платежеспособности ответчиков», - пояснила юрист.
Она также дала совет, как не попасть в такую историю.
«Лучше не публиковать исходники в открытом доступе, если же это делаете, снижайте риск: используйте водяные знаки, низкое разрешение, закрытые аккаунты. Выражайте явный запрет на коммерческое использование в описании. Договоры с фотографом также не помешают, отдельно - запрет передачи на стоки/рекламу, запрет на сексуализированный контекст. Необходимо также сохранять доказательства возраста на момент съемки и переписки с фотографом - это важно для быстрого удаления», - заключила собеседница НСН.
Семья Дарьи обратилась к юристам, девушка уже добилась частичного удаления фотографий с некоторых ресурсов.
Ранее режиссер Кирилл Калашников, создатель первого в мире полнометражного фильма, сгенерированного нейросетями, «Чингис-хан» объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как сегодня регулируется работа с искусственным интеллектом с точки зрения авторского права.
