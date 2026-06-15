Фадеев не стал предъявлять претензий директору Линды

Адвокат продюсера на судебном заседании отметил, что Фадеев считает Кувшинова таким же потерпевшим в этом уголовном деле.

Ранее, 11 июня, директор певицы, проходивший по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова как подозреваемый, стал обвиняемым в мошенничестве. Материальный ущерб оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.

Тверской суд Москвы 14 мая отправил Кувшинова под домашний арест, свою причастность к преступлению он отвергает, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

