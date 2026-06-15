Фадеев не стал предъявлять претензий директору Линды
Продюсер Максим Фадеев не имеет претензий к директору певицы Линды (Светланы Гейман) Михаилу Кувшинову. Об этом 15 июня сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Адвокат продюсера на судебном заседании отметил, что Фадеев считает Кувшинова таким же потерпевшим в этом уголовном деле.
Ранее, 11 июня, директор певицы, проходивший по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова как подозреваемый, стал обвиняемым в мошенничестве. Материальный ущерб оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.
Тверской суд Москвы 14 мая отправил Кувшинова под домашний арест, свою причастность к преступлению он отвергает, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фадеев не стал предъявлять претензий директору Линды
- Курский чиновник прокомментировал инцидент с фразой «Пошел вон!»
- Посольство РФ: Гаага тестирует лагеря для российских военнопленных
- Власти Великобритании запретят соцсети, YouTube и Twitch детям до 16 лет
- Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам из-за нарушений
- В Брянской области при ударе ВСУ погибли три человека
- «По кирпичику»: Каллас призвала разрушать экономику России
- Сервисы электросамокатов назвали меры для уменьшения ДТП
- Глава Иркутской области назвал предварительную причину крушения Ту-22М3
- Патрушев заявил, что в порты РФ заходят торговые корабли с магнитными минами