Эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон»

Ракета зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства не смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине и упала на землю. Комментарий по этому поводу «Ленте.ру» дал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что при разработке американской системы противоракетной обороны гиперзвуковых ракет, способных менять траекторию полета, еще не существовало. Patriot создавался как мощное объектовое ПВО для уничтожения баллистических ракет с просчитываемой траекторией, особенно на нисходящем участке полета.

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По словам Матвийчука, несмотря на проведенные модернизации, американская ракета не способна преследовать маневрирующие цели из-за собственной инертности. Эксперт подчеркнул, что конструкторы изначально не закладывали в комплекс такую возможность, поэтому даже третья модернизация не решила эту проблему.

Атаки российских «Цирконов» и «Кинжалов» наглядно демонстрируют неспособность Patriot реагировать на резкие изменения траектории полета. Матвийчук добавил, что зачастую американские ракеты, не достигая цели, врезаются в гражданские объекты на территории Украины.

Между тем в Минобороны России заявили, что ракета зенитного ракетного комплекса Patriot накануне ночью поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры в Киеве, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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