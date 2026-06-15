Эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон»

Ракета зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства не смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине и упала на землю. Комментарий по этому поводу «Ленте.ру» дал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что при разработке американской системы противоракетной обороны гиперзвуковых ракет, способных менять траекторию полета, еще не существовало. Patriot создавался как мощное объектовое ПВО для уничтожения баллистических ракет с просчитываемой траекторией, особенно на нисходящем участке полета.