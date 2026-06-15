Повышенное содержание серы в бензине и дизтопливе класса «Евро-3» негативно скажется на современных автомобилях и может привести к выходу из строя мотора и других систем, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Послабление было разрешено еще осенью прошлого года, и, как сообщает «Коммерсант», в мае его действие пролонгировано.