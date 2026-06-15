«Нет никаких сомнений, что в документах у немцев значатся наши территории, которые они очень хотели бы бомбить. Другое дело, что сделать это сейчас будет уже не так-то просто, как давалось люфтваффе в 1941-м. Тренироваться снова брать Рейхстаг я бы начинал уже прямо сейчас», — заключил парламентарий.

Ранее командующий люфтваффе ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО может атаковать Калининград, Санкт-Петербург, Кольской полуостров и территории в Черное море.

В свою очередь, депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил, что вооруженные силы РФ, размещённые в Калининградской области способны защитить регион и уничтожить любого противника в случае угрозы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

