В Госдуме жестко ответили на угрозу НАТО в адрес Калининграда и Петербурга
В документах Германии значатся российские территории, которые немецкое командование хотело бы захватить, однако реализовать эти планы будет крайне сложно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Политик подчеркнул, что уровень противовоздушной обороны России сейчас совершенно иной, и застать страну врасплох больше не удастся. Депутат выразил уверенность, что все эти заявления заставляют Москву мобилизоваться и быть готовой к ответным действиям.
«Нет никаких сомнений, что в документах у немцев значатся наши территории, которые они очень хотели бы бомбить. Другое дело, что сделать это сейчас будет уже не так-то просто, как давалось люфтваффе в 1941-м. Тренироваться снова брать Рейхстаг я бы начинал уже прямо сейчас», — заключил парламентарий.
Ранее командующий люфтваффе ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО может атаковать Калининград, Санкт-Петербург, Кольской полуостров и территории в Черное море.
В свою очередь, депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил, что вооруженные силы РФ, размещённые в Калининградской области способны защитить регион и уничтожить любого противника в случае угрозы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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