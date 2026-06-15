Близкие Пьера Нарцисса договорились о разделе многомиллионного наследства
Наследство покойного певца Пьера Нарцисса, оцениваемое примерно в 130 млн рублей, разделят между его близкими. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор артиста Сергей Дворцов.
По его словам, родственники пришли к общему соглашению при участии адвокатов. Имущество и сбережения поделят между матерью, вдовой, дочерью и внебрачным сыном исполнителя, а часть средств, вероятно, достанется и самому Дворцову.
«Наши адвокаты работают в правильном направлении. Распределяют, кому и что достанется.», – сообщил директор Нарцисса.
Также близкие артиста определились с датой первого визита на могилу певца в Камеруне за последние четыре года. Дворцов уточнил, что приехать на годовщину кончины не получится, поэтому поездку всей семьей запланировали на август.
Директор признался, что семью до сих пор тяжело говорить о случившемся, ведь прощание и похороны сопровождались скандалами и переносами. Чтобы навестить могилу, родственникам предстоит сложный перелет длительностью 13 часов с пересадкой, а стоимость билетов составляет около 200 тысяч рублей на человека.
Ранее юрист сообщил, кому достанется многомиллионное наследство народной артистки Людмилы Чурсиной, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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