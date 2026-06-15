Близкие Пьера Нарцисса договорились о разделе многомиллионного наследства

Наследство покойного певца Пьера Нарцисса, оцениваемое примерно в 130 млн рублей, разделят между его близкими. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор артиста Сергей Дворцов.

По его словам, родственники пришли к общему соглашению при участии адвокатов. Имущество и сбережения поделят между матерью, вдовой, дочерью и внебрачным сыном исполнителя, а часть средств, вероятно, достанется и самому Дворцову.

«Наши адвокаты работают в правильном направлении. Распределяют, кому и что достанется.», – сообщил директор Нарцисса.