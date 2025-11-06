«Роль-подарок!»: Долинская о своей героине в спектакле «Анна Каренина»
Анна Каренина вызывает сострадание и сочувствие страшным выбором, перед которым она оказалась, задача же актера — попытаться понять и оправдать своего персонажа, сказала НСН Полина Долинская.
Сложность и безвыходность положения Анны Карениной заставляет испытывать к героине романа Толстого величайшее сострадание. Об этом на пресс-показе нового спектакля «Анна Каренина» спецкору НСН заявила исполнительница главной роли Полина Долинская.
Премьера по великому роману Льва Толстого «Анна Каренина» пройдет на Исторической сцене Малого театра 7 ноября. В качестве режиссера-постановщика, автора сценической версии текста и постановщика хореографических номеров выступит Андрей Прикотенко. Это его первая работа на сцене Малого театра. Долинская призналась, что понимает свою героиню и испытывает к ней сострадание из-за сложности стоящего перед Карениной выбора.
«Каждый актер волей-неволей пытаются оправдать своего персонажа. Естественно, я максимально пыталась погрузиться в логику ее поступков и действий, я ей очень сопереживаю. Мне не хотелось бы, чтобы в моей жизни был такой выбор: любимый человек или сын. Это страшный выбор, я испытываю сострадание к героине и понимаю ее поступки», — сказала Долинская.
Собеседница НСН добавила, что предложение сыграть Анну Каренину стало для нее неожиданным.
«Для меня это совершенно внезапная роль, у меня вообще никогда не было роли-мечты. Когда мне сказали, что у меня появится такая возможность, я сначала даже не поверила. Это настоящий подарок, тем более у такого режиссера. Мне хотелось бы верить, что эта роль у меня получилась. Не могу сказать, что меня сразу захватил роман, когда я его прочла в первый раз. Когда я узнала, что буду играть эту роль, я перечитывала роман уже совершенно другими глазами. Когда я приступила к работе с режиссером, роман раскрылся с еще одной стороны. А когда стали взаимодействовать с партнерами, он раскрылся еще сильнее. Думаю, что мое знакомство с “Анной Карениной” будет продолжаться», — подчеркнула актриса.
Пилипенко указала на то, что, как правило, чем сложнее сцена, тем больше удовольствия от нее получает актер.
«Актеры — очень странные существа. Чем сложнее сцена, тем больше мы получаем от этого удовольствия, это некий садомазохизм. Но это происходит только при правильном настрое. Нельзя на сцене страдать только ради страдания. Когда просыпаются неподдельные эмоции, чувствуешь, что немного взлетаешь над сценой. Это особенное состояние, от которого актеры получают колоссальное удовольствие. Добавлю, что особенные эмоции, дополнительные крылья нам подарила работа художника-постановщика», — подытожила она.
Ранее свою версию экранизации «Анны Карениной» представил Российский академический молодежный театр. Исполнительница главной роли актриса Ангелина Стречина призналась НСН, что всегда мечтала сыграть роль Анны Карениной, и получила приглашение сыграть эту роль в новом спектакле в РАМТ без проб. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
